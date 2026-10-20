La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un nuevo recurso en contra del amparo concedido a Gilda Lozoya por presunto lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados.

Aunque de momento la FGR no se ha pronunciado al respecto, el recurso fue contra el amparo concedido el 7 de julio ante el juzgado Octavo de distrito en Materia Penal de la Ciudad de México (CDMX).

Por ello, la audiencia de Gilda Lozoya por su participación en el desvío de 3.4 millones de dólares, en colusión con su hermano, Emilio Lozoya, fue pospuesta hasta que se resuelva su amparo.

FGR busca frenar amparo de Gilda Lozoya por lavado de dinero en caso Agronitrogenados

La FGR impugnó el amparo presentado por Gilda Lozoya que le otorgó la suspensión definitiva contra su vinculación a proceso por el caso Agronitrogenados, que la señala de lavado de dinero.

Gilda Susana Lozoya (Especial)

De acuerdo con lo señalado, el recurso de impugnación frena la audiencia de Gilda Lozoya del próximo 29 de octubre sin nueva fecha de reposición.

Esto debido a que quedó condicionado a dicho fallo, por lo que mientras el tribunal al que fue turnado no resuelva la queja, el proceso de amparo está suspendido.

Al respecto, la impugnación de la FGR fue turnada a un tribunal colegiado que decidirá si revoca el amparo que el juzgado Octavo de CDMX concedió a Gilda Lozoya contra su causa penal 211/2019.

Dicho recurso habría sido turnado al juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, mismo que dio a conocer este lunes 19 de octubre la impugnación de la FGR contra el recurso a favor de Gilda Lozoya.

El amparo fue concedido por el juez Rubén Darío, que se declaró incompetente tras dar a conocer su determinación y turnó el recurso al juzgado Segundo.