En un despliegue operativo llevado a cabo en el Estado de México, la Fiscalía General de la República de México (FGR) aseguró un total de mil 200 pares de zapatos falsos con un valor de 3.8 millones de pesos.

Lo anterior, al cumplimentar una orden de cateo en dos establecimientos mercantiles ubicados en el primer cuadro del municipio de Texcoco.

FGR asegura mil 200 pares de zapatos falsos con valor de 3.8 millones de pesos (FGR)

Hay 3 detenidos tras operativo contra zapatos falsos en el Edomex

Con el objetivo de combatir el comercio ilegal y sancionar la venta no autorizada de productos que vulneran la propiedad intelectual, la FGR desplegó un operativo en el Edomex donde decomiso mil 200 pares de zapatos falsos.

El operativo se llevó a cabo de manera conjunta con la Fiscalía especial dedicada a la investigación de delitos contra los derechos de autor, así como la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como resultado de estas acciones, tres personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De igual manera, ambos locales comerciales fueron clausurados y quedaron bajo el resguardo de las autoridades federales que participaron en el operativo.

La FGR señaló que las indagatorias continúan en apego al artículo 402 de la Ley de Protección Industrial, enfocándose en rastrear cadenas de abastecimiento, mecanismos de distribución y probables puntos de venta del cargamento ilegal.

Precisaron que la estimación del golpe económico se fijó a partir del precio comercial de productos originales, sirviendo únicamente como una referencia preliminar que no sustituye los dictámenes periciales dentro del procedimiento penal.