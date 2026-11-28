La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició 16 carpetas de investigación y ha ejecutado cateos en 4 inmuebles debido al caso de los contratos del INE y OPLEs.

Por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, integramos 16 carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en la asignación de contratos Ernestina Godoy. Titular de la FGR

Así lo informó en un video la titular de la FGR, Ernestina Godoy, quien explicó que las carpetas por la asignación irregular de contratos están a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De la misma forma, resaltó que derivado de la información que se ha obtenido en las indagatorias, se consiguió una orden judicial para efectuar cateos en cuatro domicilios ubicados en la CDMX.

Cabe destacar que la investigación de la FGR se inició por una red de complicidad entre exfuncionarios y empresarios para otorgar contratos del INE y OPLEs de manera ilícita.

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