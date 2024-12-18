El creador de contenido, Fer Italia, se enfrenta a una segunda acusación por violación en contra de otra joven, por lo que seguirá en la cárcel, sumándose a los dos cargos que ya enfrenta, uno por portación de armas.

Fer Italia fue detenido el 28 de agosto de 2024 acusado de violar a una menor de 16 años no identificada en dos ocasiones distintas (enero y marzo de 2024), en Huixquilucan, Estado de México.

Desde entonces se encontraba en el Penal de Barrientos, aunque en noviembre, solamente 3 meses después, se le concedió a Fer Italia el cambio de medida cautelar para que continuara su proceso en libertad condicional el cual se le revocó.

Esto pese a que la joven de 16 años denunció que además de ser violentada por Fer Italia en dos ocasiones, también estaba bajo amenaza, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pidió se le diera prioridad a la víctima.

Fer Italia es acusado de violación por otra joven; seguirá en la cárcel

A 3 semanas de quedar en libertad condicional, Fer Italia volvería a la cárcel ya que de acuerdo con lo señalado, fue acusado por una segunda joven igualmente por el delito de violación.

De acuerdo con lo que dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, la Fiscalía del Estado de México integró una segunda carpeta de investigación en contra de Fer Italia, sumándose al proceso que enfrenta desde agosto.

Lo que se sabe de esta segunda acusación por violación en contra de Fer Italia, es que obligó a otra joven a tener relaciones, por lo que un juez del Estado de México ordenó que continuará en prisión preventiva justificada .

De momento, la Fiscalía del Estado de México no ha compartido información sobre esta segunda acusación de violación en contra Fer Italia por parte de una segunda joven no identificada.

LE CAE OTRO PROCESO a FER ITALIA, por VIOLACIÓN

La @FiscaliaEdomex integró otro expediente en contra del tiktoker Luis Fdo Padilla

Otra joven lo denunció por obligarla a tener relaciones.

Se suma a 2 expedientes q ya tiene.

Un juez del @PJEdomex ordenó de nuevo dejarlo encerrado. pic.twitter.com/sfyqCV3Mqn — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 18, 2024

Fer Italia no sólo enfrenta dos cargos por violación: fue acusado de portación de armas

Aunque de manera inicial se mencionó que Fer Italia no salió de la cárcel inmediatamente por falta de un brazalete electrónico, después se dio a conocer que se le revocó la libertad condicional en noviembre por portación de armas.

Fue dos días después del cambio de medida cautelar que Fer Italia fue vinculado a proceso por portación de armas, ya que declaró que desearía tener púas de metal oxidado para presunta defensa propia, de acuerdo con El Universal.

En consecuente, Fer Italia declaró que el delito fue fabricado de parte de la Fiscalía del Estado de México para que continuara preso, por algo que en este caso no habría cometido.

Por la acusación de portación de armas, se dio un plazo de tres meses para realizar la investigación correspondiente contra Fer Italia, fijando su audiencia para el 24 de febrero de 2025.