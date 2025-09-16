El diputado del PAN, Federico Döring pidió derecho de réplica a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras respuesta de la mandataria en su conferencia mañanera.

Y es que Federico Döring presentó una denuncia contra el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, por presunto tráfico de hidrocarburos, mejor conocido como huachicoleo.

Al respecto y sin mencionar al diputado, Claudia Sheinbaum señaló que son “politiquerías” ya que se acusa a otros integrantes de Morena y sólo la Fiscalía General de la República (FGR) puede decidir la investigación.

Federico Döring pide derecho de réplica a Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera

Tras la respuesta de Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, Federico Döring pidió que la presidenta le permita defenderse con la misma audiencia en su espacio matutino.

Tal como señaló en una publicación, Federico Döring se habría sentido “amenazado”, además de calumniado y estigmatizado, además de acallarlo pese a que asegura tendría la verdad de su lado.

En este punto, el panista ejemplificó que en 2004 fue quien hizo públicos diversos actos de corrupción de allegados del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Distrito Federal.

Por lo mismo, Federico Döring solicitó a Claudia Sheinbaum que cuando vuelva a mencionarlo, se le permita el derecho de réplica en su conferencia mañanera para defenderse.

Ya que afirmó, “hoy más que nunca” es resistencia para defender la libertad de expresión y de pensamiento para un México independiente, como finalizó Federico Döring en su publicación.

Federico Döring pide derecho de réplica (Captura de pantalla)

Federico Döring: Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre antecedentes del diputado

De momento, Claudia Sheinbaum no ha respondido a Federico Döring y su derecho de réplica en su conferencia mañanera que solicitó en una publicación de este 16 de septiembre.

Sin embargo, en la conferencia mañanera del 8 de septiembre 2024, Claudia Sheinbaum habría recordado que Federico Döring tiene diversas acusaciones de corrupción.

Ya que en 2003, Federico Döring fue cuestionado, tras aprobar como diputado local, un aumento del presupuesto de dos alcaldías todavía gobernadas por el PAN, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Federico Döring también fue señalado por organizaciones junto a otros panistas, de tráfico de influencias y corrupción, entre ellos el involucrado en el Cártel Inmobiliario, Christian Von Roehrich.