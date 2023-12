Ciro Gómez Leyva ha sido tendencia en Twitter, hoy X, toda la semana tras anunciar a Arturo Zaldívar como colaborador de su noticiero matutino en Radio Fórmula, destacó Federico Arreola.

Toda la semana ha aparecido Ciro Gómez Leyva como trending topic en Twitter en la que han reprochado la colaboración de Arturo Zaldívar, abundó Federico Arreola García, director adjunto de SDPnoticias.

El pasado lunes 11 de diciembre, el periodista, titular del noticiero Por la Mañana, informó que el martes 12 el exministro sería entrevistado previo a su incorporación oficial a esa emisión mediante una colaboración semanal. (El ministro estará los martes en ese espacio.)

A Margarita Zavala no le gustó que Arturo Zaldívar sea colaborador de Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva rompió Twitter, expresión usada para resaltar la gran cantidad de menciones que ha tenido un personaje el dicha red social.

Federico Arreola García sostuvo que las redes sociales, en especial el microblogging, “no han dejado dejado en paz” al comunicador tras su anuncio de integrar a Arturo Zaldívar a su espacio noticioso.

“Hoy (jueves) sigues siendo trending topic en Twitter... Y has sido desde el lunes que anunciaste al ex ministro Arturo Zaldívar como nuevo colaborador en este programa... Las redes sociales no te dejaron en paz”

Federico Arreola García