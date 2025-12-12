Existen rumores de que Emilia Esther Calleja Alor pronto dejaría la dirigencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de estar al frente de la paraestatal por poco más de un año.

Los rumores vienen de la periodista Lourdes Mendoza, quien señaló que Emilia Esther Calleja Alor no “llevó su tarea”, pues no ha cumplido sus obligaciones como directora de la CFE.

Surgen rumores sobre eventual relevo de Emilia Esther Calleja Alor de CFE

En su columna titulada “Golpe para Bartlett”, Lourdes Mendoza señaló que la Secretaría de Energía ya estaría considerando el eventual reemplazo de Emilia Esther Calleja Alor.

Emilia Esther Calleja Alor (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Al tomar su cargo, Emilia Esther Calleja Alor prometió fortalecer la generación de energía eléctrica, además de impulsar el crecimiento con la instalación de 75 nuevas líneas y 524 subestaciones modernas.

La periodista Lourdes Mendoza señaló que Luz Elena González, secretaria de Energía, habría solicitado los avances de los proyectos de la CFE, pero Calleja solo dio excusas sobre el retraso.

“Ante estos cuestionamientos y después de un largo silencio, Emilia sólo atinó a dar excusas que no justifican el atraso de los proyectos de generación que iniciaron en la administración de Bartlett y lo poco que han avanzado ha sido por inercia además de que están atestados de fallas técnicas, lo curioso, sin ninguna penalización”. Columna de Lourdes Mendoza

Emilia Esther Calleja Alor también habría sido cuestionada sobre las acciones implementadas para mitigar los apagones en México, principalmente en Yucatán, pero tampoco contestó.

Tras exhibir los pocos o nulos avances de la CFE, la periodista Lourdes Mendoza señaló que la Secretaría de Energía estaría pensando en el eventual relevo de Emilia Esther Calleja Alor.