La Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que habrá cortes de luz en el estado de Jalisco los días 10 y 11 de noviembre de 2025, debido a que se realizan obras de mantenimiento.

Al respecto, la CFE señaló en un comunicado que la interrupción al suministro eléctrico se aplicará en estas zonas se hacen para garantizar la seguridad operativa:

El Salto

San Juan de los Lagos

Juanacatlán

A través de un comunicado, la CFE dio a conocer que durante los días 10 y 11 de diciembre, se realizarán trabajos de mantenimiento en la red de suministro de Jalisco, por lo que habrá cortes de luz.

Sobre lo que ocurrirá, la dependencia detalló que la interrupción en el suministro en los 3 municipios del estado de Jalisco señalados, se llevará a cabo de la siguiente manera:

El Salto: Corte de luz por 7 horas, de las 11:00 y las 18:00 horas, el miércoles 10 de diciembre en la Colonia Las Pintas, sobre la carretera a Chapala y Calle Montenegro. La pausa

San Juan de los Lagos, suspensión de la electricidad durante 6 horas, de 10:00 a 16:00, el jueves 11 de diciembre en los fraccionamientos Las Moras, La Cuesta, la comunidad Estancia Vieja y el Instituto Tecnológico local

Juanacatlán, corte de dos horas, de 15:00 a 17:00, el jueves 11 de diciembre que afectará la Colonia Villas de Andalucía

Obras de la CFE (Rogelio Morales Ponce)

CFE emite recomendaciones por cortes de luz en Jalisco

Debido a la interrupción del servicio eléctrico en el estado de Jalisco que se anunció para los días 10 y 11 de diciembre, la CFE emitió una serie de recomendaciones a los habitantes afectados:

Desconectar aparatos eléctricos sensibles (computadoras, televisores, electrodomésticos) para evitar daños cuando regrese la energía

Mantener lámparas portátiles, linternas o baterías recargables listas para uso inmediato

Evitar el uso de velas como fuente de iluminación, ya que representan riesgo de incendio

Conservar alimentos en refrigeradores y congeladores cerrados para mantener la temperatura interna el mayor tiempo posible

Planear actividades esenciales fuera de los horarios de interrupción programada, ya que los cortes suelen ser rotativos y de corta duración

Cargar previamente celulares y dispositivos electrónicos para asegurar comunicación durante el corte