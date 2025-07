Orgullosamente desde el estado de Tabasco, la “Niña Leyenda”, como es conocida Jeanette Pineda, estará representado a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur 2025.

Esta olimpiada que reúne a los mejores estudiantes de matemáticas a nivel mundial se estará celebrando del 5 al 9 de julio de 2025 en Singapur, país ubicado en el Sudeste Asiático.

“Estoy muy emocionada y nerviosa, pero preparada. Lo que más espero es el día del examen, que será el 6 de julio” explicó Jeanette Pineda en entrevista para medios en el Aeropuerto de Villahermosa.

Jeanette Pineda, la niña de Tabasco que representa a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur 2025 (Especial)

¿Quién es Jeanette Pineda? Conoce a la niña leyenda de Tabasco que representa a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur 2025

La historia de Jeanette Pineda como la “Niña Leyenda” de Tabasco empezó desde muy joven, pues formó parte durante seis años consecutivos en el programa de excelencia académica “Niños de 10″.

En la actualidad, con 18 años cumplidos, la joven estará representando a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur el próximo 6 de julio de 2025, fecha en la se llevará a cabo el examen de evaluación.

“Lo que más me llevo es el cariño de mi gente. Publicar que ya me voy y leer sus mensajes me llena el corazón. Siento que todo Tabasco está viajando conmigo ”, dijo Jeanette Pineda previo a la Olimpiada.

Esta no es la primera vez que Jeanette Pineda concursa en una olimpiada de este tipo, pues desde 2022 ha participado en Olimpiadas de Matemáticas a nivel estatal y nacional.

Jeanette Pineda estudió en la Preparatoria del Colegio Bachilleres de Tabasco, Plantel #16 y pertenece a la red de entrenadores de Matemática (RPEM).

El Estado de Tabasco no contaba con los recursos para enviar a Jeanette Pineda a Singapur

Hace un mes, el nombre de Jeanette Pineda se volvió noticia tras darse a conocer que resultó elegida para representar a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur 2025.

Debido al alto costo de viajar a Singapur, la joven decidió pedir ayuda para financiar dicho viaje. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Tabasco se limitó a decir que “no había recursos”.

Pese a las adversidades, Jeanette Pineda logró viajar rumbo a Singapur desde el 1 de julio de 2025 y es casi un hecho que pondrá el nombre de México muy en alto.