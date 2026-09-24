La participación de México en la XXIX Olimpiada Iberoamericana de Física quedó asegurada gracias a una movilización ciudadana que permitió reunir recursos para financiar el viaje de la delegación nacional a Brasil.

Tras conocerse la falta de presupuesto que amenazaba con dejar fuera a los estudiantes mexicanos, donativos de particulares y un préstamo gestionado por los organizadores hicieron posible su asistencia al certamen.

Aunque el objetivo principal ya se cumplió, la Sociedad Mexicana de Física mantiene abierta la búsqueda de apoyo para cubrir la deuda adquirida y respaldar futuros proyectos académicos.

Estudiantes mexicanos pidieron prestado para participar en la Olimpiada Iberoamericana de Física (@Olimpiada Mexicana de Física / Facebook )

Estudiantes mexicanos si participarán en la Olimpiada Iberoamericana de Física gracias a donativos y un préstamo

Los estudiantes mexicanos lograron asegurar su viaje a la XXIX Olimpiada Iberoamericana de Física en João Pessoa, Brasil, tras anunciarse la cancelación inicial por falta de financiamiento oficial.

Luego del anuncio de cancelación del 21 de septiembre por falta de presupuesto gubernamental, los cuatro jóvenes seleccionados impulsaron una campaña para solicitar ayuda y recaudar fondos.

Las aportaciones económicas recibidas por parte de la ciudadanía permitieron cubrir un porcentaje significativo del costo de los boletos de avión.

Para saldar la diferencia del costo total a tiempo y garantizar la compra de los pasajes de la delegación, se solicitó un préstamo.

Gracias a la suma de estos esfuerzos, la Sociedad Mexicana de Física (SMF) confirmó que la delegación nacional sí podrá representar a México en la competencia del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

Asimismo, la Coordinación de Olimpiadas aclaró que aún deben responder por el préstamo solicitado, por lo que continúan recibiendo donativos de la población y empresas interesadas.

A lo largo de la historia México se ha consolidado como un referente de La Olimpiada Iberoamericana de Física

La Olimpiada Iberoamericana de Física es una de las competencias científicas regionales más importantes a nivel académico.

La primera edición de la competencia se celebró en 1991 en Colombia. La delegación mexicana ha participado de manera ininterrumpida en este certamen desde su creación, consolidándose como un referente regional con cosechas destacadas de medallas, incluyendo cinco medallas de oro entre 2013 y 2014.

El país albergó la competencia en las ediciones de 1997 y 2008. Estaba previsto que México fuera la sede en 2025 en Puebla, pero el evento se canceló por falta de recursos económicos en el país anfitrión.

La edición 2026 se realiza del 25 de septiembre al 2 de octubre en João Pessoa, Paraíba, Brasil. Representan a México cuatro estudiantes:

Vlarimir Campos (Ciudad de México) Daniel Mesa (Veracruz) Fabricio Echeverría (Yucatán) Osiel Rico (Michoacán)