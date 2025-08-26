Un estudiante del Doctorado en Física Aplicada de la BUAP, Yael Antonio Vásquez, fue designado ALICE-LHC Run Manager en el CERN, Suiza, tras su destacada participación en el Experimento ALICE.

Esta función implica coordinar la toma de datos de 13 detectores durante dos semanas de agosto.

Su nombramiento refleja la proyección internacional de estudiantes del posgrado de la BUAP.

Funciones y responsabilidades del estudiante de la BUAP

Como Run Manager, el estudiante de la BUAP supervisa la recopilación de información de cada detector durante las colisiones de partículas, instruyendo a los equipos de trabajo.

Yael Antonio Vásquez inició su colaboración en el Gran Colisionador de Hadrones en 2019 y ha participado en la construcción e instalación de sistemas de detección, especialmente en ADD y FDD.

Ahora, el ALICE-3 contará con un diseño más compacto y ligero, alcance angular ampliado y capacidades avanzadas de identificación de partículas, permitiendo explorar con precisión la física del plasma de quarks y gluones .

Tesis doctoral de Yael Antonio Vásquez, estudiante de la BUAP

Originario de Orizaba, Veracruz, Yael Antonio Vásquez desarrolla su tesis doctoral en Física Aplicada bajo la supervisión de los doctores Mario Rodríguez y Arturo Fernández.