Durante su segundo informe, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se ha iniciado una nueva etapa en cuanto a la atención de los pueblos originarios con la llegada a consulta pública de la Ley General de Pueblos Indígenas.

De acuerdo con la propia Claudia Sheinbaum, la consulta pública de la Ley General de Pueblos Indígenas saldrá en el mes de junio; además, se prevén cambios a la Constitución en la misma materia.

Consulta pública de la Ley General de Pueblos Indígenas fortalecerá derechos de las comunidades

Tanto los cambios a la Constitución, como la consulta pública de la Ley General de Pueblos Indígenas, es parte de la estrategia de fortalecimiento de los derechos de las comunidades, mencionó Claudia Sheinbaum.

La presidenta señaló que esto es parte de la nueva etapa para con dicho sector de la población, de ahí que se confirme la consulta pública de la Ley General de Pueblos Indígenas.

Además, mencionó que los recursos ahora llegan directamente a las comunidades sin intermediarios o trabas como sucedía en el pasado, confirmando sus palabras previas.

Siendo así las propias asambleas de los pueblos indígenas quienes gestionen los recursos de acuerdo a sus necesidades.

“Los recursos llegan directamente a las comunidades, para que sean las asambleas quienes decidan su destino”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum (Especial)

Claudia Sheinbaum menciona los logros alrededor de los apoyos a las comunidades indígenas

Además de los cambios a la Constitución y la consulta pública de la Ley General de Pueblos Indígenas, Claudia Sheinbaum dio a conocer todo lo que hay alrededor de los apoyos a las comunidades.

Claudia Sheinbaum afirmó que en los dos años que lleva de gestión, se han entregado más de 25 mil mdp a más de 19 mil comunidades indígenas, quienes han recibido ese capital de manera directa.

“En 2 años ya son más de 25 mil mdp entregados de manera directa a más de 19 mil comunidades indígenas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Algo que nunca antes se había visto en la historia de México, de ahí que sea tan importante señalarlo y reconocerlo.

Además, se han restituido tierras, derechos de agua, se han fortalecido las lenguas originarias, y se impulsan planes integrales de justicia y desarrollo. Dejando en claro que el apoyo es general para los pueblos indígenas de México.