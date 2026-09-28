Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que se pedirá a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) informar sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo atrajera.

“A ver si Arturo Medina nos puede informar de este caso”, pidió Sheinbaum al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.

Esto luego de que la semana pasada, la SCJN atrajo el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, después de ser detenido por elementos del Ejército.

Y después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2009 la responsabilidad internacional de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y por violaciones cometidas contra sus familiares.

Claudia Sheinbaum esperará investigación de SCJN tras atraer caso Rosendo Radilla Pacheco

Tras atraer el caso de Rosendo Radilla Pacheco por parte de la SCJN, la presidenta Sheinbaum dijo que esperará a las nuevas investigaciones de la corte.

Pues la presidenta Sheinbaum explicó que en este tipo de casos que ya tiene el reconocimiento de una sanción, tal cual como el de Rosendo Radilla Pacheco se tiene un proceso por realizar.

Sin embargo, ahora se tendrá que esperar a la SCJN a que tenga un veredicto sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco y se demuestre para proceder conforme a la ley.