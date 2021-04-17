México.- A 10 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CoIDH ) emitiera la sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, su familia denunció que lento avance en la investigación para esclarecer el crimen que sucedió en 1974 en Guerrero.

En un balance que se llevó a cabo sobre dicha sentencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la activista e hija de Rosendo, Tita Radilla señaló que aunque se han realizado diligencias y excavaciones para dar con los restos de su padre, los esfuerzos han sido insuficientes.

“La impunidad en la que han permanecido nuestros casos tienen relación con la situación que atravesamos en todo el país. La cifra de desaparecidos sigue aumentando y lo peor es que tengan que ser las familias quienes salgan a buscar a los montes, cerros y desiertos con tal de hallar a sus seres queridos”. Tita Radilla

Por su parte, José Guevara , director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lamentó que la desaparición de Rosendo Radilla siga impune a 45 años, por la incapacidad de las autoridades para investigar delitos cometidos haces varias décadas.

Recordó que durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no se hizo nada para cumplir la sentencia de la CoIDH y obstaculizaron la investigación; además de condenar que no hay procesos penales abiertos contra quienes participaron en la desaparición del activistas. También dijo que en México no hay protocolos ni políticas adecuadas para buscar a personas desaparecidas de “ larga data ”.

Buscar desaparecidos, prioridad para el gobierno

Durante el balance a 10 años de la sentencia Rosendo Radilla, también estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas , donde refrendó el compromiso del actual gobierno por esclarecer los casos de desaparición forzada, y dijo que el caso del activista de Guerrero, es fundamental para definir políticas en materia de personas desaparecidas.