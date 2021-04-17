México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reinició este lunes 25 de marzo, las excavaciones para localizar al desaparecido activista de Atoyac de Álvarez, Guerrero, Rosendo Radilla.

La búsqueda la realizarán peritos independientes, familiares de desaparecidos que forman parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), así como integrantes del equipo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

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Las excavaciones se llevarán desde el 25 de marzo hasta mediados de abril junto con la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y el Equipo Mexicano de Antropología Forense en el municipio de Atoyac de Álvarez.

La CMDPDH afirma que las mismas podrían desempeñarse como un “ejercicio de memoria y verdad”, mientras establecen un precedente de “buenas prácticas en la búsqueda de personas desaparecidas”.

Contexto de la desaparición forzada de Rosendo Radilla

Rosendo Radilla fue desaparecido por las Fuerzas Armadas el 25 de agosto de 1974, siendo visto por última vez en el que fuera el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde se van a realizar las excavaciones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en noviembre de 2009, sin que a la fecha haya sido localizado Radilla y sin que ningún servidor público civil o militar haya sido sancionado por el crimen de lesa humanidad perpetrado en el contexto de la denominada 'Guerra Sucia'.