El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su pésame a familiares y amigos por la muerte del líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, reportada la noche de este jueves 19 de octubre.

Durante su conferencia mañanera del 20 de octubre, AMLO deseó resignación a la familia de Carlos Romero Deschamps pues dijo que a nadie se debe desear la muerte.

“Le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos porque nadie se le debe de desear la muerte” AMLO

Carlos Romero Deschamps murió a los 79 años de edad y de acuerdo con reportes periodísticos la razón fue un infarto al miocardio.

Cuestionan lujoso estilo de vida de Carlos Romero Deschamps y sus hijos

Carlos Romero Deschamps empezó a trabajar en Pemex como chofer de pipa y en 1993 se convirtió por primera vez en líder sindical de una de las organizaciones más fuertes en América Latina con más de 100 mil agremiados, periodo que concluyó de manera oficial en 2019.

El originario de Tampico, Tamaulipas, también fue legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante cinco ocasiones, dos veces senador y tres veces diputado federal.

Tanto Carlos Romero Deschamps como sus hijos han sido cuestionados por el lujoso estilo de vida que llevaban en el que se ven involucrados relojes de lujo, yates, propiedades y en el caso de sus hijos viajes por todo el mundo, bolsas de marca y autos de lujo.

Medios reportan la muerte de Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Pemex, a los 79 años de edad. — SDP Noticias (@sdpnoticias) October 20, 2023

¿Carlos Romero Deschamps estaba en unas largas vacaciones?

Carlos Romero Deschamps se reeligió por cuatro veces y el ultimo periodo fue el de 2017 a 2024, no obstante en 2019 se anunció su renuncia como líder sindical.

Pero al parecer no se fue del todo porque dejó de ser líder sindical, no así trabajador de Pemex y tomó unas largas vacaciones de las que volvería en 2024, cuando terminara el sexenio de AMLO.

De acuerdo con la justificación, Carlos Romero Deschamps estaba en unas vacaciones largas pues no las había tomado en los 26 años que llevaba como líder sindical.

AMLO insistía en que Carlos romero Deschamps dejara de ser “trabajador de Pemex”

El presidente AMLO había criticado en 2021 que Carlos Romero Deschamps hubiera tomado vacaciones hasta el año 2024 y lo conminó a renunciar como trabajador pues consideró que ello era inmoral, por lo cual había anunciado investigaciones.

De hecho, en 2021 se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) inició dos investigaciones a partir de denuncias a Carlos Romero Deschamps por depósitos de 309 millones de pesos.

AMLO dijo que se deben hacer denuncias de dependencias sin informar al presidente para que no haya protegidos, no obstante, aclaró en ese momento que denunciar no es una sentencia.

Carlos romero Deschamps y el Pemexgate

Uno de los capítulos negros de la historia de Carlos Romero Deschamps fue el Pemexgate, que consistió en un desvío millonario de fondos del sindicato petrolero para la candidatura presidencial del priísta Francisco Labastida en el año 2000.

El líder sindical también apoyó la reforma energética de Enrique Peña Nieto y AMLO de hecho aprovechó para criticar las privatizaciones en los sexenios anteriores, incluido el de Felipe Calderón.