Esteban Constantino Magaña acudió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para declarar por el asesinato de Carlos Manzo; reservó su comparecencia.

El secretario de Obras Públicas del ayuntamiento de Uruapan negó a su vez que no había acudido a declarar, ya que afirmó que no le habían entregado los citatorios en persona.

Y aunque aseguró que iba a reservar su declaración para no entorpecer las investigaciones, abordó la polémica por el teléfono del exalcalde de Uruapan ante diversos rumores.

Esteban Constantino Magaña declara ante la Fiscalía por asesinato de Carlos Manzo

La tarde de este lunes 21 de septiembre, Esteban Constantino Magaña acudió a declarar ante la Fiscalía de Michoacán, tras la ampliación de declaración de Yesenia Méndez.

De acuerdo con lo señalado por la misma Fiscalía de Michoacán, Esteban Constantino Magaña declaró ante la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos.

Al respecto de desatender varios citatorios, Esteban Constantino Magaña aclaró que no los había recibido en persona hasta el pasado jueves 17 de septiembre que se lo entregaron.

Añadió que acudirá a la Fiscalía de Michoacán las veces que sean necesarias para aclarar el asesinato de Carlos Manzo, ya que sólo quiere se dé con todos los responsables.

Esteban Constantino Magaña aseguró que el Movimiento del Sombrero es el mayor interesado para que se haga justicia en el asesinato del alcalde de Uruapan.

Por ello, el secretario de Carlos Manzo aseguró que acudirá todas las veces que sea necesario, aunque reservó los detalles de su declaración en calidad de testigo.

Caso Carlos Manzo (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Declaración de Esteban Constantino busca aclarar versión sobre teléfonos de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán también señaló que con la declaración de Esteban Constantino Magaña se busca aclarar los rumores sobre varios teléfonos de Carlos Manzo.

Los señalamientos apuntan que Carlos Manzo tenía varios dispositivos que fueron sustraídos cuando era trasladado al hospital ese 1 de noviembre de 2025, lo cual negó su secretario.

Al respecto Esteban Constantino Magaña afirmó que Carlos Manzo sólo utilizaba un teléfono, pero desconoce si su cuenta de WhatsApp fue desactivada cuando lo asesinaron.