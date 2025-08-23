Uno de los empresarios más ricos del mundo, Carlos Slim, tuvo un curioso vínculo con el sacerdote Marcial Maciel, acusado de los más horrendos crímenes pese a haber fundado “Los Legionarios de Cristo”.

Fue a principios de los años 2000 cuando miles de mexicanos atestiguaron uno de los capítulos más controversiales de la Iglesia Católica: A Marcial Maciel se le acusó de pederasta, adicto y de tener hijos en secreto.

El hecho generó conmoción en todos los sectores, pues Marcial Maciel era cercano a varias figuras influyentes, incluyendo al empresario más poderoso de México, Carlos Slim.

Carlos Slim (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Un importante evento nupcial unió a Carlos Slim con el polémico sacerdote Marcial Maciel

Antes de que se revelara que Marcial Maciel era un pederasta, el sacerdote tuvo un curioso vínculo con uno de los empresarios más poderosos del mundo, Carlos Slim Helú.

Esto ganó notoriedad por el enorme poder de Carlos Slim, dueño de compañías como Grupo Carso y América Móvil, que lo ha llevado a acumular una gran riqueza.

Su enorme poder lo compartió por tres décadas con su esposa Soumaya Domit Gemayel, a quien conoció cuando tenía 15 años y él 24. Ambos se casaron en 1966, en una ceremonia que fue presidida por Marcial Maciel.

Este curioso vínculo con Marcial Maciel los unió hasta 1999, cuando Soumaya Domit Gemayel murió por problemas renales.

¿Quién fue Marcial Maciel? Fue abusado, pero luego se convirtió en abusador

Marcial Maciel tuvo una infancia complicada debido a que su padre y hermano los discriminaban por ser “afeminado”, tomando así la decisión de mandarlo a trabajar con arrieros, originario de Michoacán.

Su serie biográfica en HBO cuenta que Marcial Maciel sufrió abuso sexual en una de sus jornadas de trabajo, aunque esto nunca se le contó a su familia. De la mano de su tío, decidió unirse a la Iglesia Católica.

Desde muy joven tuvo en claro que deseaba tener su propia congregación al costo que fuera. Con 21 años de edad, el joven se acostó con sacerdotes para poder escalar en las jerarquías.

Una vez que logró fundar a “Los Legionarios de Cristo” en 1941 mostró su verdadera cara. Aquí te enlistamos sus más horridos actos:

Abusó de niños que pertenecían a Los Legionarios de Cristo

Seducía mujeres, a quienes embarazaba y abandonaba

Decía controlar sus más oscuros impulsos con el consumo de morfina

Plagió obras catolicas y las hacía pasar como suyas

Marcial Maciel murió, el 30 de enero de 2008, a los 87 años, en la impunidad total.