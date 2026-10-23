La Secretaría de Gobernación reaccionó al llamado de CANACAR sobre un paro nacional de transportistas desde el 26 de octubre, reiterando su disposición al diálogo.

Mediante comunicado, la dependencia hizo un llamado a evitar afectaciones a la ciudadanía, ya que como señalaron los transportistas, la movilización será a nivel nacional.

A la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) se han sumado las diversas delegaciones, así como la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), llamando a otros sectores a sumarse, como agricultores.

Secretaría de Gobernación llama al diálogo ante paro nacional de transportistas

En su mensaje, la Secretaría de Gobernación declaró tener una actitud abierta y sensible a las demandas de las asociaciones, por lo que pidió privilegiar el diálogo ante un posible paro nacional de transportistas.

Segob reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones de transportistas, además de señalarles que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos.

Secretaría de Gobernación llama al diálogo ante paro nacional de transportistas (Segob)

Repitió que tienen el compromiso de encontrar soluciones mediante el entendimiento y mesas de trabajo con las autoridades competentes, para evitar un paro nacional de transportistas indefinido.

Y de esta manera se evite afectar tanto a la ciudadanía, provocar densa carga vehicular y dificultad el traslado de mercancías por detener las vialidades del país, como CANACAR prometió.

Los transportistas denunciaron este viernes 23 de octubre que se han manifestado ante distintas instancias, que incluyen demandas ante la Cámara de Diputados y el Senado.

Sin embargo, las respuestas a sus demandas, que es el costo creciente así como la inseguridad y extorsiones en las carreteras, junto con su deterioro, no han tenido soluciones.

Por ello, hasta el momento se han sumado diversos estados y organizaciones al paro nacional de transportistas, como ANTAC que extendió el llamado:

Morelos

Sonora

Guanajuato

Veracruz

Nayarit

Hidalgo