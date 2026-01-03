Tras la situación política en Venezuela, el Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció sobre la situación que enfrenta el país y emitió un comunicado en el que condena al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de haber cancelado las libertades democráticas y provocado una crisis humanitaria sin precedentes en esa nación.

PAN fija su postura ante intervención de Estados Unidos

En el comunicado, el partido calificó al régimen venezolano como una “narcotiranía” y señaló que la actual situación es resultado de la erosión del Estado de derecho, el fraude electoral y la persecución política.

Asimismo, el PAN afirmó que millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, que más de 8 millones de ciudadanos y ciudadanas han sido forzadas al exilio y que cientos permanecen encarceladas por motivos políticos.

Por otra parte, el partido exigió una transición pacífica a la democracia, con garantías para que el pueblo venezolano pueda decidir su futuro político en libertad, sin intimidaciones ni represalias. Como condición indispensable para ese proceso, además, el PAN demandó la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos.

Finalmente, Acción Nacional respaldó la posición del Gobierno de México contra el gobierno de Maduro, y subrayó su compromiso con la defensa de la democracia, la libertad y la dignidad humana en América Latina.

PAN emite comunicado sobre intervención de Estados Unidos en Venezuela (X: @AccionNa)

Javier Corral Jurado cuestiona al PAN ante intervención a Venezuela

Por su parte, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, lanzó una dura crítica al comunicado del PAN, donde asegura que es inadmisible que no exista una sola expresión de condena al uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos.

“¡Qué vergüenza! Quienes escribieron este comunicado, no son capaces de reconocer ni la propia historia de dignidad que había tenido el PAN frente al imperio norteamericano que tanto ha despreciado nuestra Nación y a otras naciones de América Latina!” Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua

Corral Jurado señaló que nada justifica una acción intervencionista ni el desconocimiento del derecho internacional, ni siquiera la existencia de una dictadura como la de Maduro, y acusó al PAN de abandonar su histórica postura de defender la dignidad frente al poder estadounidense.