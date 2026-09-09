Carlos Master Muñoz y Diego Ruzzarin protagonizaron una pelea en 2021, durante un debate que viralizó tanto sus posturas sobre marketing como a los ponentes.

La diferencia nació por su visión sobre el marketing pero llegó a corrientes filosóficas que catapultaron a Diego Ruzzarin mientras que desprestigiaron a Carlos Master Muñoz.

El debate revivió tras la reacción del coach empresarial al pago que recibió Diego Ruzzarin de parte del gobierno de Rocío Nahle, ya que Carlos Master Muñoz lo recordó y definió como hipocresía.

Carlos Master Muñoz vs Diego Ruzzarin: Pelea en debate se viralizó en 2021

Las diferencias entre sus posturas filosóficas y modelo económico provocaron una pelea entre Carlos Master Muñoz y Diego Ruzzarin durante el debate que protagonizaron en 2021.

Diego Ruzzarín (@diegoruzzarin / Instagram)

En repetidas ocasiones, Diego Ruzzarin acusó a Carlos Master Muñoz de no saber de qué estaba hablando, por lo que debería leer más antes de establecer un debate.

Lo que ocasionó descalificaciones de Carlos Master Muñoz, con cuestionamientos sobre la fama digital de Diego Ruzzarin -en ese momento-, ya que su presencia era “híper mediocre”.

Esto pese a que desde el inicio del debate, Carlos Master Muñoz y Diego Ruzzarin aclararon que habría respeto hacia el otro en todo momento.

La pelea entre Carlos Master Muñoz y Diego Ruzzarin provocó de manera inicial la intervención reiterada del moderador pero también memes y burlas en redes sociales.

Carlos Muñoz (Especial)

Carlos Master Muñoz vs Diego Ruzzarin: Debate que derivó en la pelea viral

El debate entre Carlos Master Muñoz y Diego Ruzzarin terminó en pelea aunque inició con la definición de ambos sobre el marketing y la ética en el mismo.

Mientras que Diego Ruzzarin sostenía que el “marketing promete de más y entregar de menos” hecho que Carlos Master Muñoz afirmó era una idea negativa para las audiencias.

Esta idea detonó un enfrentamiento entre ideologías, ya que Carlos Master Muñoz defendió el capitalismo como mecanismo para ayudar a la gente en un sistema que funciona.

Sin embargo, Diego Ruzzarin sí resaltó los problemas del sistema económico que perpetúa la miseria celebrando a los ganadores y fomentando la falsa meritocracia.