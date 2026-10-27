Un hallazgo prehistórico en Apatzingán, Michoacán, fue revelado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual confirmó la presencia de al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios que habitaron la región hace aproximadamente 65 millones de años.

Las huellas de dinosaurio fueron localizadas en el lecho de un arroyo de la comunidad de San Juan de los Plátanos, luego de que habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de rastros de animales gigantes.

¿Qué dinosaurios dejaron sus huellas en Apatzingán?

De acuerdo con el INAH, el investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, examinó el sitio e identificó rastros de dinosaurios carnívoros y herbívoros de distintos tamaños.

Las primeras observaciones apuntan a tres grupos:

Grandes terópodos, posiblemente tiranosáuridos, que pudieron alcanzar cuatro metros de altura

Dinosaurios similares a los raptores, de hasta dos metros

Hadrosaurios, conocidos como dinosaurios de pico de pato, que también pudieron medir alrededor de cuatro metros

Las huellas de dinosaurio encontradas en Apatzingán, tienen entre 12 y 48 centímetros de longitud, con una anchura de hasta 30 centímetros.

Hasta ahora, se han registrado en una superficie de aproximadamente 40 metros cuadrados, aunque los especialistas consideran que el rastro podría extenderse más allá del área examinada.

INAH revela descubrimiento de huellas dinosaurio en Apatzingán (CINAH Michoacán)

El INAH estudia las huellas de dinosaurios en Michoacán

Los trabajos de documentación comenzaron el 21 de octubre de 2026 e incluyen análisis geológicos, fotogrametría y elaboración de moldes para registrar las huellas de dinosaurio en Michoacán.

Los especialistas señalan que los dinosaurios habitaron la región durante el Cretácico tardío, cuando probablemente existían cuerpos de agua a los que acudían para alimentarse.

El estudio permitirá investigar aspectos como la locomoción, la dirección de desplazamiento y la posible convivencia entre distintas especies.

Con este descubrimiento, Apatzingán se suma a otros sitios de Michoacán con huellas de dinosaurios, por lo que el INAH continuará examinando el terreno para determinar si existen más rastros y precisar la diversidad de especies representadas en este importante hallazgo paleontológico.