La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que es totalmente “falso” que sea usuaria de drogas, al responder a una acusación que le hicieron durante una transmisión en vivo.

Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas, es falso, absolutamente falso. Claudia Sheinbaum

Fue en el live para abordar el tema de seguridad digital, que Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos por el presunto consumo de drogas y acusó que todo fue invención de una periodista.

Ante ello, la presidenta advirtió que así como esa versión, circulan en redes sociales diversas noticias que son falsas, por lo que hizo un llamado a la población en general a evitar caer en ellas.

Claudia Sheinbaum niega versión de Anabel Hernández sobre uso de drogas

En septiembre de 2026, la periodista Anabel Hernández afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum es consumidora de cannabis, pues sostuvo que lo usa como método para controlar el estrés.

En su versión, la comunicadora —que citó fuentes anónimas— dijo que la presidenta usaría dicha droga como “paliativo” personal, lo cual ya fue desmentido por la propia Claudia Sheinbaum.

En la transmisión en vivo del 13 de octubre, un usuario le comentó que tiene apariencia de “adicta”, ante lo cual la presidenta sentenció que el señalamiento es completamente falso.

En ese sentido, sostuvo que los rumores sobre su supuesto consumo de drogas se trató de una invención de una periodista, aunque no hizo mención de Anabel Hernández de forma directa.

Al desestimar por completo la versión, Claudia Sheinbaum insistió en señalar que se trata de una falsedad e incluso cuestionó el hecho de que se le haya tanta dado difusión.

Pide Claudia Sheinbaum no caer en “fake news”

Luego de advertir que los señalamientos en su contra por el presunto uso de drogas son totalmente falsos, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la difusión de “fake news”.

Por dicha situación, la presidenta hizo un llamado a la población en general para tener cuidado por lo que circula en redes sociales, pues resaltó que las noticias falsas están a la orden del día.

Lo que pasa es que hay muchas fake news en las redes, tengan mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de lo que dicen las redes sociales. Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que la transmisión en vivo que realizó, se llevó a cabo con la finalidad de conocer la opinión de jóvenes sobre el proyecto de decreto de plataformas digitales.

Dicho live que se transmitió en distintas plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, se ejecutó en busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.