La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se debe conocer cómo funcionan las redes sociales para alcanzar la soberanía digital ante el uso de bots para la difusión de fake news.

“Es muy importante que se conozca como hay noticias, muchas de ellas falsas que se propagan en las redes a partir del dinero y del uso de robots en las redes” Claudia Sheinbaum

Desde su conferencia mañanera del 17 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum alertó la importancia de conocer cómo se difunden noticias falsas con el uso de bots en redes sociales.

Sheinbaum señala importancia de conocer funcionamiento de redes sociales y uso de bots

Claudia Sheinbaum aseguró que es necesario conocer el funcionamiento de las redes sociales y el uso de bots para la difusión de fake news.

De acuerdo con la presidenta, a veces se ven noticias falsas en las redes sociales “y pensamos que esa es la realidad”.

Sin embargo, advirtió que se trata de “robots” que, a través del uso de teléfonos celulares e Inteligencia Artificial, difunden fake news “a partir del dinero que se le paga a la red social para que se difunda”.

“A veces vemos la red social y pensamos que esa es la realidad y no son personas las que están propagando esta información, sino son robots, teléfonos celulares que se administran prácticamente solos con inteligencia artificial que están publicando a partir del dinero que se le paga a la red social para que se difunda” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el conocer el funcionamiento de las redes sociales podría ser parte de la soberanía digital; asimismo, reiteró la importancia de que la población tenga dicho conocimiento al mismo alcance que el mismo uso de las redes.

Además, reiteró la necesidad de promover la educación digital para distinguir el uso de bots y la propagación de fake news.