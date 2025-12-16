A poco más de 2 años de ser detenido por el atentado contra Ciro Gómez Leyva, Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, fue condenado a 14 años de cárcel.

Así lo dictaminó un juez federal durante la audiencia que se celebró el martes 16 de diciembre, en la que se ratificó que “El Patrón” incurrió en un par de delitos por el atentado contra el periodista:

Homicidio calificado en grado de tentativa

Asociación delictuosa agravada

“El Patrón” pasará 14 años de cárcel por planear el atentado contra Ciro Gómez Leyva

El último de los 7 sujetos que fueron detenidos y que no había sido sentenciado por el atentado contra Ciro Gómez Leyva, Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, por fin recibió una condena.

El sujeto, asegurado en el 2023 en California por autoridades de Estados Unidos, fue condenado a 14 años de cárcel debido a que se le declaró culpable de un par de delitos.

Dan 14 años de cárcel a Armando Escárcega, El Patrón (Yazmín Betancourt/SDPnoticias.com)

De acuerdo con lo informado por las autoridades, “El Patrón” fue el responsable de elaborar el plan para cometer el ataque contra el periodista, por lo que se le imputaron los cargos señalados.

Al declararse la culpabilidad del individuo en los hechos que se registraron el 15 de diciembre, el juez también informó que se le impuso una multa por un monto de 45 mil 896 pesos.

Con la sentencia de 14 años de cárcel, “El Patrón” no saldará del Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX) sino hasta el 2039, cuando él haya cumplido 62 años.

Ciro Gómez Leyva se pronuncia sobre sentencia contra “El Patrón”

Luego de la audiencia que duró poco menos de una hora en la que se dictó la sentencia de 14 años de cárcel contra “El Patrón”, el periodista Ciro Gómez Leyva compartió un mensaje en sus redes.

En él, Ciro Gómez Leyva se limitó a informar la pena que se le impuso al sujeto que ideó el atentado en su contra y resaltó que el delito que se le imputa es el de tentativa de homicidio.

Asimismo, resaltó que con esa última condena, “queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución” en su contra.