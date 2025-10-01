Ciro Gómez Leyva, reconocido periodista mexicano, reveló en entrevista que le cuesta creer que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esté detrás del atentado que sufrió.

Esta declaración se da en el marco del lanzamiento de su libro “No me pudiste matar” y a un día de que se dictó sentencia a un implicado más por el atentado de hace casi tres años.

El periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un intento de asesinato en la Ciudad de México (CDMX) el pasado 15 de diciembre de 2022, cuando se encontraba a 200 metros de su casa.

Presuntos responsables del atentado contra Ciro Gómez Leyva (Gobierno de CDMX)

Ciro Gómez Leyva no está seguro de que el CJNG esté detrás de su atentado

Durante una entrevista con López-Dóriga, el periodista Ciro Gómez Leyva dijo que aún le cuesta creer que el CJNG esté detrás de su atentado, pues no hay datos verosímiles que lo comprueben.

Según Ciro Gómez Leyva, la versión de que detrás de su atentado estuvo el CJNG fue construida a través de las declaraciones de los sicarios que ejecutaron el ataque, pero no hay lógica.

“Yo no sé quién fue y ellos construyeron la versión de que fue el CJNG, yo no encuentro lógica, no encuentro datos que hagan verosímiles esa versión. Yo no encuentro como periodista verdad eso de que fue el Cartel Jalisco, no puedo decir que no, simplemente me cuesta mucho creerlo”. Ciro Gómez Leyva

Asimismo, Ciro Gómez Leyva comentó que aún hay algunos que dicen que no lo trataron de matar, sino que querían enviar “un mensaje”, pero la evidencia del caso indica otra cosa.