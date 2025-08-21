Después de que fuera visto en la plenaria de Movimiento Ciudadano, el ex priísta Enrique de la Madrid detalla su participación; esto dijo el hijo del ex presidente.

Tal como dieron a conocer integrantes de Movimiento Ciudadano, el martes 19 de agosto tuvo lugar la plenaria para definir su ruta rumbo al siguiente periodo legislativo, evento en el que estuvo presente Enrique de la Madrid.

Tras esto y las imágenes compartidas, surgió la pregunta de si Enrique de la Madrid tiene pensado unirse a Movimiento Ciudadano tras su reciente salida del PRI, hecho que desde el mismo día descartó, pero entonces, ¿qué hacía en la plenaria?

Enrique de la Madrid detalla su participación en plenaria de Movimiento Ciudadano; por esta razón fue

Tras recalcar nuevamente que fue invitado por Salomón Chertorivski, Enrique de la Madrid descartó que se vaya a incorporar a Movimiento Ciudadano, sin embargo, acudió a la plenaria para construir una alternativa.

Esto fue en entrevista para Radio Fórmula con Leonardo Curzio, en donde Enrique de la Madrid no negó haber estado con diputados de Movimiento Ciudadano en Ciudad de México, ya que tiene la intención de dialogar con con partidos de oposición.

En este punto, Enrique de la Madrid destacó que se necesita fortalecer a los partidos políticos si se busca crear la vía y alternativa para generar contrapesos y en consecuente, llegar al poder con estas características.

Enrique de la Madrid también apuntó que buscará hablar con la sociedad en general, ya que se tiene que llegar a consensos para un México mejor, por lo que la ciudadanía debe involucrarse más.

Esto también lo señaló en entrevista para Milenio en donde Enrique de la Madrid repitió la necesidad de fortalecer el diálogo entre la ciudadanía y los partidos políticos.

Por lo que Enrique de la Madrid confirmó que lo mismo es aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano que de cualquier otro grupo parlamentario.

Movimiento Ciudadano: De esto trató la plenaria a la que asistió Enrique de la Madrid

Tanto Salomón Chertorivski como otros diputados de Movimiento Ciudadano hablaron sobre los temas que se abordaron durante la plenaria a la que asistió Enrique de la Madrid: uno fue trazar su ruta rumbo al siguiente periodo legislativo.

Salomón Chertorivski habló en sus redes sociales sobre la plenaria de Movimiento Ciudadano que se enfocó en la CDMX, para establecer un plan legislativo que rescate a la ciudad, como mencionó el ex candidato a la jefatura de gobierno.

El emecista señaló la intención de Movimiento Ciudadano de seguir proponiendo soluciones para alcaldías, el territorio, deficiencias de infraestructura y falta de planeación urbana que tendrían décadas de rezago.

Pero también se abordaron las elecciones 2027, en las cuales buscarán triplicar su representación en el Congreso y ganar alcaldías, tal como declaró el dirigente de Movimiento Ciudadano en CDMX, Alejandro Piña.