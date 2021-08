“No me informé”, “no me interesó”, “la ley no se consulta”, “no se juzgaba a ex presidentes”

De haber incluido a AMLO, la votación habría sido copiosa

En general, buen o muy buen desempeño ‘hoy y mañana’ del INE

Se espera amplia votación en ejercicio de revocación de mandato

El domingo pasado se llevó a cabo la primera Consulta Popular en México sustentada en la legislación electoral recientemente aprobada para tales efectos. Mediante dicha consulta se buscaba inquirir a la ciudadanía —si bien la pregunta formulada no lo planteaba así directamente— si deseaban enjuiciar o no a distintos actores políticos, particularmente a los ex presidentes por delitos que hubiesen cometido en sus gestiones.

En dicha consulta participó el 7% por ciento del padrón electoral, por lo que su resultado no será vInculante. El total de votos en la Consulta Popular fue de 6 millones 663 mil 208 y se computaron 57 mil 77 actas.

Tras conocerse los resultados, la población en general se pronunció al respecto del ejercicio. Las lecturas fueron de muy diverso tipo. El presidente AMLO calificó como trascendentes los resultados de la Consulta Popular y dijo que se echó a andar un proceso democrático y que la práctica de realizar consultas populares se va a convertir en un hábito. Inmediatamente después señaló que en marzo del año próximo se realizará otra consulta para saber si la población quiere que él continúe con su gestión o que deje el cargo.

Y es en ese sentido que MetricsMX, de la empresa Social Research Solutions, llevó a cabo una encuesta en la que se formularon siete preguntas que buscaron recoger el sentir de la gente tanto sobre la consulta del 1 de agosto pasado, como de la que se vislumbraría para marzo de 2022. SDP noticias reproduce aquí los resultados:

Resultados de la Consulta Popular

Como era de esperarse, esta encuesta arrojó una respuesta de participación en la votación de la Consulta Popular de hace unos días muy similar a la que de hecho ocurrió. Mas, de acuerdo a estos datos, ahora sabemos que los motivos principales que explican la baja participación que se dio son primordialmente (1) que los ciudadanos no se interesaron en el ejercicio y por lo tanto no se informaron sobre el mismo (34%), así como (2) que el objetivo del mismo no era el que publicitaba el gobierno de la Cuarta Transformación. Esto es, que no se estaba inquiriendo realmente sobre el enjuiciar o no a ex mandatarios (22%).

Interesante constatar, por otro lado, que la tasa de participación se hubiese incrementado muy importantemente (a al menos 47% de la población) si en la Consulta Popular —y la campaña de promoción a acudir a votar en esta— se hubiese incluido juzgar la actuación del presidente en turno, es decir, a López Obrador.

De llamar la atención, también, que hay mucha desconfianza sobre la factibilidad real de que se lleve a cabo la consulta de ratificación / revocación de mandato el mes de marzo. Casi un 50% de los encuestados estima que esta no tendrá lugar. Ello contrasta con el hecho de que, de acuerdo a los resultados de este levantamiento demoscópico, la población sí acudiría a votar en esa consulta si esta se lleva a cabo. 63% de los respondentes dijeron estar interesados en acudir a votar en marzo.

Finalmente, dado que uno de los actores principales y encargado de llevar a cabo estas consultas populares fue foco de atención —ya sea para cuestionar o para secundar su desempeño este 1 de agosto—, se preguntó a los encuestados su apreciación sobre el INE. Un sólido 61% de los encuestados opinaron que la actuación del Instituto Electoral fue buena o muy buena para organizar ese ejercicio.

La confianza sobre su capacidad, no obstante, se ve disminuida de cara a la posible próxima consulta nacional, pues únicamente 52% de los respondentes está seguro en estos momentos de que el INE la podrá organizar con imparcialidad.