Durante la reunión entre Los Tigres del Norte y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la presidenta de México se dio tiempo de escuchar la nueva canción de la banda “México Sigue de Pie”.

Este curioso momento fue compartido a todos los seguidores de la presidenta.

Los Tigres del Norte y Claudia Sheinbaum comparten la canción “México Sigue de Pie”

A través de la cuenta de Instagram de la presidenta de México, vimos a Los Tigres del Norte y Claudia Sheinbaum escuchando la canción “México Sigue de Pie”, nuevo tema de la banda.

Los Tigres del Norte y Claudia Sheinbaum escuchan la canción en uno de los cuartos de Palacio Nacional, al mismo tiempo que se muestra cómo fue la reunión entre la banda y la presidenta.

El video es un tanto curioso, pues primero vemos a Claudia Sheinbaum escuchando la canción, para que de manera inmediata aparezcan todos los miembros de Los Tigres del Norte.

Estos cantan un poco del tema, además de aprovechar para promocionarla y lanzar varios “Viva México” con motivo de la celebración del 15 de septiembre.

Los Tigres del Norte y Claudia Sheinbaum se reunieron en Palacio Nacional

Esta colaboración entre Los Tigres del Norte y Claudia Sheinbaum se da tras la visita de la banda a Palacio Nacional el pasado lunes 14 de septiembre.

Si bien se dijo que tal vez la reunión entre Los Tigres del Norte y Claudia Sheinbaum tendría que ver con el festejo del 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX, eso parece improbable.

Pues la banda será el acto principal en la alcaldía Venustiano Carranza, así que una aparición sorpresa queda descartada.