La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que, a partir del 14 de julio, el tramadol solo se venderá con receta debido a que pasa a ser un medicamento controlado.

El tramadol fue reclasificado como analgésico de la fracción III, que agrupa a los medicamentos cuyo uso indebido puede representar riesgos para la salud pública, por lo que ahora solo se venderá con receta.

La autoridad de salud hizo un llamado a las farmacias y establecimiento de medicamentos a acatar la nueva normativa, pues les preocupa que el abuso del tramadol pueda causar alguna dependencia.

El tramadol solo se venderá con receta médica a partir del 14 de julio (Captura de panta)

Tramadol pasa a ser medicamento controlado; a partir del 14 de julio se venderá con receta

Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones sobre el tramadol, las farmacias deberán exigir la receta médica original para dispensar el medicamento, además de registrarlo en los Libros de Control de Medicamentos Psicotrópicos.

De acuerdo con la Cofepris, la normativa sobre el tramadol solo permite un máximo de tres surtidos por receta, y al concluir el tratamiento autorizado, el documento deberá ser retenido por el establecimiento.

Cofepris explicó que la decisión responde a evidencia científica actualizada sobre los riesgos asociados al consumo prolongado o inadecuado del tramadol, pues actúa directamente sobre el sistema nervioso central.

Aunque el tramadol es ampliamente utilizado para tratar dolores, las autoridades sanitarias advirtieron que su consumo sin supervisión médica puede generar tolerancia o dependencia.