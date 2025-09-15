La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por la falsificación del medicamento contra el cáncer de nombre Opdivo.

Se trata de un medicamento de inmunoterapia que se utiliza para tratar varios tipos de cáncer como:

melanoma

de pulmón

de riñón

de esófago

de colon

¿Qué es Opdivo, medicamento para el cáncer?

El medicamento Opdivo es un fármaco dedicado a la inmunoterapia dirigida al combate del cáncer que se usa sobre todo en casos donde ya existe la metástasis.

La inmunoterapia es un tratamiento que interactúa con el sistema inmune del cuerpo para combatir enfermedades, en el caso de Opdivo, contiene nivolumab, que ayuda al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células del cáncer.

Este medicamento se aplica a través de una inyección subcutánea que contiene hialuronidasa para mejora la absorción del medicamento.

Además de tratar cáncer con metástasis, este medicamento contra el cáncer es usado en tratamientos para:

cáncer de pulmón de células no pequeñas

cáncer avanzado en células renales con terapias previas antiangiogénicas

FGR investiga falsificación de Opdivo, medicamento contra el cáncer de Bristol-Myers Squibb

La FGR inició una investigación respecto a la falsificación del medicamento contra el cáncer producido por Bristol-Myers Squibb, Opdivo.

Se trata de un medicamento con registro sanitario 292M2016SSA, que se usa para el tratamiento del melanoma no rescatable o metastásico.

De acuerdo con la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la FGR, este medicamento estaría siendo producido y comercializado como falsificación.

Esto luego de que el laboratorio denunciara dicha falsificación ante las autoridades correspondientes en 2021, luego de que un paciente en Aguascalientes muriera luego de la aplicación de dicho fármaco.

Se trata del caso de Julio Rea Lugo, quien obtuvo el medicamento a través de la aseguradora Gastos Médicos La Latino Seguros por 90 mil pesos.

Sin embargo, se determinó a través de fotografías y la cotización del fármaco que no correspondían a los lotes fabricados por su laboratorio.

Asimismo, un examen al medicamento de los lotes ABL4615 y ABR8518 no correspondía al producto auténtico.

Cabe señalar que, a pesar de que la denuncia ocurrió en 2021, la carpeta de investigación por la muerte de Rea Lugo y la de la falsificación del medicamento Opdivo no ha sido determinada por la FGR.