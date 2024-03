En la Cámara de Diputados el PRI presentó una iniciativa en la que se plantean castigos para quienes no acudan a las urnas en día de elecciones, es decir, quiere que el voto sea obligatorio.

Y es que el acudir a votar en elecciones tanto locales como federales, es un derecho de la ciudadanía, establecido constitucionalmente en el artículo 35; además de una obligación, tal como estipula el artículo 36 fracción III.

Sin embargo, pese a esto, las cifras arrojadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) no dicen lo mismo, ya que poco menos la mitad de la población no acude a votar, por ejemplo, en las urnas de 2018, la participación ciudadana fue de 62.62%.

El PRI plantea castigos para quienes no vayan a votar y que se vuelva obligatorio

En sesión de la Cámara de Diputados de hoy 13 de marzo, la diputada del PRI, Melissa Vargas Camacho, presentó una iniciativa para reformar el artículo 36 de la Constitución y que el voto sea obligatorio.

Por lo mismo, en palabras de la diputada del PRI, se adicionaría una párrafo a la fracción III del artículo 36, señalando que habría un castigo en caso de no acudir a las urnas a emitir el voto:

“De no acudir a votar en las elecciones, las consultas populares, los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley, sin justificación previa, se cancelará la credencial de elector emitida por el INE por un periodo de un año”. Iniciativa del PRI

En la exposición de motivos la diputada del PRI estipula que el voto es un derecho que ha construido democracias, pero la lista nominal de quienes no acuden a las urnas es alrededor del 35%.

Y es que el PRI explica que el acudir a las urnas no tiene ningún beneficio para el votante, ya que un voto no suele ser definitorio, razón por la que es “racional” no ir a votar a menos que se castigue.

Al respecto, cita algunos países que instauran el voto obligatorio y son democracias bien establecidas y antiguas, por ejemplo:

Australia

Bélgica

Luxemburgo

Además de incluir a países de Latinoamérica en los cuales el voto también es obligatorio:

Argentina

Ecuador

Costa Rica

Brasil

Sentenciando que el voto debe ser obligatorio, así como acudir a las urnas para cumplir con su deber ya que esto aumentaría la participación electoral y en consecuencia, tiene efectos de representatividad y en los valores cívicos de la ciudadanía.

La iniciativa del PRI para volver el voto obligatorio está pendiente de ser turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

Abstencionismo del voto en México, un misterio para el INE

Tal como explicó el INE en un estudio realizado con base en diversas elecciones de 1982 a 1997, no han podido determinar o interpretar por qué el no acudir a votar o el abstencionismo en México tiene unas cifras tan altas.

En dichas elecciones señaló algunas posibilidades que provocaron el abstencionismo en los comicios de 1991, por ejemplo:

El control gubernamental

Fraude de 1988

Deslegitimación del proceso

Desconocimiento de las reformas que habían sido recientemente promulgadas.

Sin embargo, el abstencionismo del voto en México en 1994 (24.15%) había sido uno de los más bajos en los 15 años de la publicación del estudio en 1997, cifra que ha visto un considerable aumento.