Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, explicó que la inclusión de ex militantes del PRI y PAN, han ayudado a fortalecer la Cuarta Transformación.

En los últimos días se dio a conocer los nombres de los candidatos a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pero destacó que en esta se incluyeron expriistas y expanistas.

En el caso del PRI

Eruviel Ávila, del Estado de México

Alejandro Murat, de Oaxaca

En el caso del PAN

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua

Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa

Mario Delgado explicó que su anexión responde a lo estipulado por el propio AMLO para fortalecer el movimiento.

¿Por qué Morena incluye a ex militantes del PRI y el PAN como candidatos? AMLO habría dado la idea

Mario Delgado explicó que Morena ha incluido a expriistas y expanistas como parte de los lineamientos planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su libro de despedida “¡Gracias!”.

Este libro plantea que lo ideal es postular a candidatos que cuenten con el reconocimiento de la población para poder asegurar el voto de los mexicanos.

AMLO sostiene que pueden haber dirigentes sociales extraordinarios, ya sea una mujer o un hombre honrado, recto y comprometido, pero " tal vez no sea lo suficientemente conocido por el electorado y, por ende, no es un candidato idóneo”.

En cuanto a la inclusión de expriistas y expanistas, el propio presidente indicó que “no se trata de buenos o malos o de quién llegó primero”.

“No se trata de buenos o malos o de quién llegó primero. Esto tiene que ver con la congruencia. Puede tratarse de una persona que viene del PRI, pero al momento de tomar postura y empezar a actuar en el movimiento popular, de izquierda, tiene una actitud distinta” AMLO en ¡Gracias!

Además, Mario Delgado recordó que, con la última reforma a los estatutos, se determinó que podrían elegirse hasta 40 por ciento de militantes externos para las candidaturas de Morena.

¡Gracias!, nuevo libro de AMLO (AMLO)

Mario Delgado asegura que Morena no se volverá como el PRI pese al “chapulineo” a la 4T

Debido a la inclusión de exmilitantes del PRI y PAN, se ha cuestionado que Morena se volverá como el PRI.

Sin embargo, Mario Delgado aseguró que el ingreso de políticos de la “oposición” no pondrá en riesgo el movimiento que inició AMLO.

“La incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas no nos pone en riesgo, no porque se venga alguien a sumar porque estuvo en el PRI, Morena se va a volver priista, no, Morena tiene principios, tiene valores, tenemos un proyecto muy claro y no nos vamos a desviar” dijo en la conferencia del 21 de febrero.