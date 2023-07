El periodista Arturo Cano desmintió la primera plana del periódico Reforma al señalar que el libro de Claudia Sheinbaum que se promociona en espectaulares sí existe pues él lo escribió.

Así lo dijo en entrevista en El Heraldo Radio este 7 de julio de 2023, mismo día en el que el periódico Reforma sacó en su primera plana la nota titulada ‘Promueven a Claudia con libro ¡que no hay!’, en contra de la aspirante a candidata de Morena.

Este libro titulado ‘Claudia Sheinbaum: Presidenta’ es una biografía de la considerada corcholata rumbo a las elecciones 2024.

Arturo Cano dijo que el libro ya está terminado y la editorial Grijalbo va a iniciar su distribución mientras su presentación está programada para el lunes 17 de julio.

El diario Reforma dijo en su nota que el libro no está en librerías y que a pesar de ello ya se está promocionando, a lo cual Arturo Cano dijo que eso es lo común y que por estrategia de marketing se adelanta algún capítulo en otro medio y existen anuncios promocionales.

En ese marco dijo que él trabajó en el diario Reforma y que pudieron haberlo consultado para comprobar que el libro existe.

“Yo trabajé ahí, fui fundador de ese diario por cierto, a mi no me preguntaron. El libro existe y además pues está haciendo una estrategia de promoción publicitaria, se suele trabajar de esa manera (adelantar)... El libro si existe, a mi me consta porque yo lo escribí”

Arturo Cano. Periodista