El Mijis presenta su iniciativa de “castración laboral”

Pedro Carrizales, exdiputado local conocido como “El Mijis”, informó que este martes 26 de octubre presentará su iniciativa de “castración laboral” en el Congreso.

El pasado 8 de octubre, El Mijis presentó una denuncia contra Lalo Mora por abuso sexual a una fan ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En aquella ocasión, El Mijis adelantó que presentaría una iniciativa a nivel federal sobre castración laboral, misma que presentará en el Congreso este martes.

En su publicación, El Mijis señaló que el mensaje que compartió dirigido al cantante Lalo Mora es para que “no se siga burlando”.

En este sentido, El Mijis indicó que su mensaje fue para causar controversia para visibilizar violencia hacia las mujeres.

Además, El Mijis aclaró que el mensaje que publicó en sus redes también fue con el objetivo de que Lalo Mora no se presente a cantar a San Luis Potosí.

El exdiputado sostuvo que seguirá protestando contra la violencia hacia las mujeres, “vamos a poner lonas, vamos a publicar en redes sociales”, agregó.

Esto luego de que dedicó una publicación a Lalo Mora donde le da la “bienvenida al infierno”.

“Te va tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado?”, señala la publicación del Mijis.

En su publicación, El Mijis compartió una foto donde aparece junto a cinco jóvenes “banda” frente a una barda que anuncia un evento en San Luis Potosí en el que estará Lalo Mora.

Tras su publicación, El Mijis recibió críticas y mensajes por parte de los seguidores de Lalo Mora argumentando que fue una apología del delito , por lo que afirmó que la cárcel no lo “acalambra”.

El Mijis expresó que ya no es legislador, pero sí luchador social. De modo que está tratando de recuperar el amor por lo que hace.

“Mucha gente seguidora de él, doble moral, que me ponen ahí que es una apología del delito. Les voy a decir una cosa: a mi la cárcel no me acalambra. Ya no soy legislador, ahora soy luchador social. Estoy tratando de recuperar el amor por lo que hago. Yo pago lo que tenga que pagar, pero que ese vato pague lo que tenga que pagar”

El Mijis