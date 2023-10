Este es el fuerte mensaje que lanzó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia mañanera hacia la empresa estadounidense Vulcan Materials.

Ello luego de que la compañía solicitara la intervención de las embajadas de México y Estados Unidos en una denuncia por presunta toma “hostil” de sus terrenos en Playa del Carmen .

De acuerdo con AMLO, el gobierno federal está dispuesto a negociar la compra de las instalaciones, mas de no llegar a un acuerdo pertinente aplicará medidas drásticas.

A continuación, te damos más detalles sobre el fuerte mensaje que AMLO lanzó a Vulcan Materials, con él, el presidente de México le puso un ultimátum a la empresa.

Este viernes 20 de octubre AMLO lanzó un fuerte mensaje a Vulcan Materials , donde si bien reiteró su interés en adquirir los terrenos en disputa, hizo una singular advertencia.

En primer lugar, AMLO indicó que el gobierno federal mantendrá su propuesta de comprar las más de 2 mil 300 hectáreas de tierra por 6 mil o 7 mil millones de pesos, valuados por especialistas.

De no ser por esta cantidad, precisa en su fuerte mensaje, la administración no se involucrará en posibles actos de corrupción con Vulcan Materials , quien por años ha explotado a la nación.

Asimismo, AMLO advirtió a Vulcan Materials que él está determinado en darle una solución al conflicto entre organismos antes de que finalice su labor como presidente de México.

Por tanto, finalizando su mensaje, amenazó con declarar los terrenos como área natural protegida y cumplir con un pago por indemnización, en caso de no aceptar las condiciones actuales.

“Yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida todo, y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente [...] Si no quieren ayudar esa va a ser la decisión”.

AMLO