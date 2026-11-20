La Fiscalía de Estados Unidos en Texas presentó una acusación formal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana (LNFM) por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de migrantes y apoyo material al terrorismo.

El grupo delictivo mexicano fue designado por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

“Nuevamente, estamos anunciando la acusación formal contra 21 individuos que son miembros y asociados del cártel La Nueva Familia Michoacana, también conocido como LNFM. Como sabrán, LNFM fue designada como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025” Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas

El proceso judicial deriva de una investigación conjunta en la que participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, indicó que la acusación es resultado de meses de trabajo coordinado entre las agencias de seguridad.

Además, el gobierno estadounidense señala que La Nueva Familia Michoacana tiene presencia en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, desde donde presuntamente coordina actividades criminales y operaciones de tráfico de drogas hacia el norte de México y Estados Unidos.

¿De qué delitos acusa Estados Unidos a los integrantes de La Nueva Familia Michoacana?

La acusación federal contra los 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana contempla 14 cargos, entre los que destacan:

Conspiración para participar en actividades de delincuencia organizada

Tráfico de drogas e importación de cocaína, heroína y metanfetamina.

Tráfico de migrantes.

Tráfico de armas de fuego.

Lavado de dinero y extorsión.

Proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, 19 de los 21 acusados podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua en caso de ser declarados culpables. Los otros dos imputados podrían recibir condenas de hasta 20 años de prisión.

Las autoridades identifican a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga como los principales líderes de la organización criminal.

Durante la conferencia de prensa, el fiscal Justin R. Simmons aseguró que el objetivo de las investigaciones es desmantelar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales.

“Nuestro objetivo es eliminar por completo a los cárteles mexicanos. Desmantelar sus redes de narcotráfico, impedir que acumulen un arsenal de armas de fuego introducidas ilegalmente y procesarlos como los terroristas que son, es precisamente la manera de lograrlo” Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas

¿Quiénes son La Nueva Familia Michoacana y los hermanos Hurtado Olascoaga?

De acuerdo con el expediente judicial, la organización criminal surgió en 2006 bajo el nombre de La Familia Michoacana (LFM). Posteriormente, en 2011, los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga asumieron el liderazgo de la estructura delictiva.

Ambos aparecen como los principales acusados en el expediente federal, en los puestos uno y dos de la imputación.

Según las autoridades de Estados Unidos, bajo su liderazgo la organización consolidó una red criminal dedicada a diversas actividades ilícitas transfronterizas, entre ellas el tráfico de drogas, armas y personas.

Estos antecedentes forman parte de los señalamientos utilizados por el gobierno estadounidense para designar a La Nueva Familia Michoacana como organización terrorista extranjera.