Tres sismos sacudieron la madrugada del jueves 26 de noviembre de 2026 el suroeste de México, al registrarse en el estado de Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el primer temblor se registró a las 00:08 horas, en tanto el segundo sismo ocurrió solo dos minutos después, a las 00:10 horas y el tercero a las 03:33 horas de la madrugada.

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.0 remece el suroeste de Ciudad Hidalgo

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de hoy 26 de noviembre de 2026 a las 00:08 horas en el estado de Chiapas.

El epicentro se localizó a 133 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

Asimismo, señaló que el temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 13.59

Longitud: -92.66

Profundidad: 10 km

Sismo hoy jueves 26 de noviembre de 2026 en México (SSN)

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.1 sacude Ciudad Hidalgo

Un segundo sismo de magnitud 4.1 se registró hoy 26 de noviembre de 2026 a las 00:10 horas en Chiapas, con epicentro a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El Servicio Sismológico Nacional precisó que el segundo temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 14.01

Longitud: -93.36

Profundidad: 10 km

Sismo hoy jueves 26 de noviembre de 2026 en México (SSN)

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.2 remece Ciudad Hidalgo

El tercer sismo de magnitud 4.2 se registró este 26 de noviembre de 2026 a las 03:33 horas en Chiapas, con epicentro a 143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El Servicio Sismológico Nacional precisó que el tercer temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 14.04

Longitud: -93.31

Profundidad: 10 km

Pese a tratarse de tres sismos, autoridades de Chiapas no recibieron ningún reporte por posibles afectaciones, por lo que se descartó aplicar medidas para prevención de algún riesgo.

Debido a que los tres sismos no superaron los niveles establecidos, ninguno de ellos ameritó la activación de la alerta sísmica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Área Metropolitana.