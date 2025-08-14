José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “el Fresa”, así como su hermano Johnny , serían los herederos de La Familia Michoacana, extendiendo el poder de la organización más allá del estado de Michoacán.

De acuerdo con informes de las autoridades, la presencia de La Familia Michoacana, bajo el control de José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, y su hermano, se habría extendido al Estado de México.

Dada su extensión en varios estados de México y partes de Estados Unidos, la administración de Donald Trump está buscando a José Alfredo Hurtado Olascoaga y a su hermano Johnny Hurtado Olascoaga.

Pero, ¿quién es el Fresa? Esto sabemos acerca de José Alfredo Hurtado Olascoaga, con quien junto a su hermano Johnny ha heredado el control de La Familia Michoacana; ambos son buscados por Estados Unidos.

'El Fresa' sería responsable de los ataques en San Miguel Totolapan (Especial)

¿Quién es José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa?

José Alfredo Hurtado Olascoaga , alias El Fresa, es un narcotraficante originario del estado de Hidalgo, considerado uno de los líderes La Familia Michoacana junto con su hermano Johnny Hurtado Olascoaga, alias ‘El Pez’.

Según documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados en los ‘Guacamaya Leaks’, El Fresa es considerado como uno de objetivos prioritarios para el Ejército mexicano.

¿Cuál es la edad de José Alfredo Hurtado Olascoaga, elFresa?

José Alfredo Hurtado Oloscuaga , alias El Fresa, nació el 2 de septiembre de 1984, por lo que actualmente tiene 40 años, próximo a cumplir 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa?

En 2022 la pareja de El Fresa era Celeste Mora Eguiluz, entonces consejera nacional de Morena e integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero.

La Secretaría de Seguridad de Michoacán dio a conocer la detención de Janet, quien sería la actual pareja sentimental de José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa.

Janet N, presunta novia de El Fresa, líder de La Familia Michoacana, es detenida (SSC Edomex )

¿Qué signo zodiacal es José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa?

José Alfredo Hurtado Oloscuaga , alias El Fresa, nació un 2 de septiembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa?

No hay información pública que indique que José Alfredo Hurtado Olascoaga tiene hijos, sin embargo, investigaciones han arrojado que el Fresa contrata una niñera, lo que podría indicar que sí tiene hijos.

¿Qué estudió José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa?

La trayectoria escolar de José Alfredo Hurtado Olascoaga es desconocida.

¿En qué ha trabajado José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, heredero de La Familia Michoacana?

José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, se ha desempeñado como líder de La Nueva Familia Michoacana, operando en estados como Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Entre las actividades criminales de la Familia Michoacana, que lidera Johnny Hurtado Olascoaga, se encuentran las siguientes:

Secuestro

Minería ilegal

Tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína

Extorsión a productores agrícolas y transportistas

Lavado de dinero

La Nueva Familia Michoacana (Cortesía)

José Alfredo Hurtado Olascoaga, líder de la Nueva Familia Michoacana, es buscado por Estados Unidos

Estados Unidos identificó a José Alfredo Hurtado Olascoaga y Johnny Hurtado Olascoaga como narcotraficantes y los principales líderes de la Nueva Familia Michoacana, por lo que comenzaron a ser buscados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en abril de 2025 sobre la recompensa millonaria que está ofreciendo por información que ayude a la captura de José Alfredo Hurtado Olascoaga, buscado por el gobierno de este país.

Asimismo, el nombre de José Alfredo Hurtado Olascoaga fue incluido en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados y la recompensa que ofreció Estados Unidos es de 3 millones de dólares.

El Fresa y su hermano son los herederos de La Familia Michoacana

Informes de las autoridades han señalado que La Familia Michoacana, bajo la herencia de José Alfredo Hurtado Olascoaga, “el Fresa”, y su hermano Johnny , han extendido el control de la organización criminal.

En al menos una década el Fresa y su hermano habrían llevado a diversificar las actividades ilegales de La Familia Michoacana, puntualmente elevando el delito de extorsión.

Esto los ha llevado a ser buscados por las autoridades, no solo en México sino también en Estados Unidos.

Adicional, La Familia Michoacana bajo su control fue declarada como terrorista en Estados Unidos, una muestra clara de la peligrosidad que genera esta organización criminal.