Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, mostró la banda presidencial que portará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy 15 de septiembre.

A un día de la celebración el primer Grito de Independencia que llevará a cabo Claudia Sheinbaum, Clara Luz Flores dio a conocer en su cuenta de Instagram la confección de la banda presidencial que usará la presidenta en Palacio Nacional.

Cabe señalar que esta será la primera vez en la historia de México en que una mujer encabece la ceremonia del Grito de Independencia, la cual se realizará a las 23:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Claudia Sheinbaum presume la confección de la banda presidencial que usará hoy 15 septiembre

También hoy 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum presumió en redes sociales el proceso de confección de la banda presidencial que usará por la ceremonia del Grito de Independencia.

En este sentido, la mandataria federal explicó que la elaboración de este símbolo patrio estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena):

“Portar la banda presidencial es verdadero honor y privilegio. Más, cuando conocí las mentes y manosde mujeres militares que trabajan en Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes elaboran con creatividad, delicadeza y patriotismo esta prenda única que lleva el escudo nacional. Muchas gracias”. Claudia Sheinbaum

Puntualmente, la confección de la banda presidencial estuvo a cargo de: