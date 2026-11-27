Ricardo Monreal rechazó que exista un desacato constitucional por parte de la Cámara de Diputados ante la falta de una convocatoria para designar a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante un debate con el jurista Diego Valadés, Monreal defendió que no se ha cometido una omisión legislativa ni una violación a la Constitución, por lo que cuestionó: “¿Dónde está el desacato?”.

Ricardo Monreal rechaza acusaciones de incumplimiento constitucional por el nombramiento en el INE

Diego Valadés sostuvo que la Cámara de Diputados incurre en un desacato al no emitir la convocatoria para la presidencia del INE, pues la Constitución estipula que el nombramiento debe realizarse en “un breve plazo”.

Monreal reconoció que el artículo 37 de la legislación electoral contempla que las vacantes deben cubrirse en el plazo más breve posible; sin embargo, sostuvo que no se dicta un tiempo definido.

Ricardo Monreal, diputado de Morena (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

El diputado Ricardo Monreal retomó lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que un plazo breve debe entenderse como el tiempo necesario para tomar decisiones conscientes e informadas.

Ricardo Monreal agregó que, pese a que no se ha designado a una presidenta del INE, el organismo electoral continúa funcionando con normalidad, pues cuenta con 10 de sus 11 consejerías.

El morenista sostuvo que es necesario esperar la resolución de los magistrados para conocer los alcances jurídicos del caso, aunque aseguró que esto no significa abandonar las negociaciones con los grupos parlamentarios.

Defendió que la búsqueda de consensos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) forma parte de la responsabilidad constitucional de los legisladores y que el objetivo es lograr un nombramiento respaldado por las distintas fuerzas políticas.

De esta manera, Monreal rechazó los señalamientos de Valadés y reiteró que, desde su interpretación jurídica, la Cámara de Diputados no ha incumplido la Constitución por la falta de convocatoria para renovar la presidencia del INE.