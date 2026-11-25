El presidente de la junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló que ya se recibió la iniciativa de Claudia Sheinbaum para expedir una nueva ley del IMSS-Bienestar.

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, destacó que el proyecto de la presidenta también plantea agregar nuevas disposiciones a la Ley General de Salud.

La Cámara de Diputados recibió de la presidenta la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y expide la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. Ricardo Monreal

Cabe destacar que la iniciativa de Sheinbaum para expedir una nueva ley del IMSS-Bienestar, busca definir estructura, atribuciones y reglas de operación a favor de la salud universal.

Ricardo Monreal sobre la iniciativa de Sheinbaum para expedir nueva ley del IMSS-Bienestar (@RicardoMonrealA/X)

Iniciativa de Claudia Sheinbaum para expedir nueva ley del IMSS-Bienestar ya llegó a San Lázaro

La tarde del miércoles 25 de noviembre de 2026, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la nueva ley del IMSS-Bienestar.

En su publicación, Ricardo Monreal indicó que el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, recibió el proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Ante ello, el presidente de la Jucopo en San Lázaro apuntó que se le dará trámite la iniciativa en las próximas horas y prometió que el análisis se va centrar en un diálogo responsable.

De la misma forma, Ricardo Monreal Ávila garantizó que en la Cámara de Diputados se va a continuar haciendo del trabajo legislativo “una herramienta al servicio de México”.

Iniciativa de Sheinbaum para expedir nueva ley del IMSS-Bienestar (@RicardoMonrealA/X)

¿Qué cambios se contemplan en la iniciativa de salud de Sheinbaum?

El proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir nueva ley del IMSS-Bienestar contempla diversos cambios para la operación del organismo, como el caso de los siguientes: