Con una operación en conjunto del gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y en intercambio de inteligencia con Estados Unidos, se detuvo a “Canguro” vinculado con los Beltrán Leyva.

Ángel “N” alias “Canguro” operaba tanto en México como en Estados Unidos, con tráfico de drogas sintéticas en Washington.

Detienen en Zapopan a “Canguro”, vinculado con los Beltrán Leyva.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se infirmó que el gabinete de seguridad de México trabajo con intercambio de inteligencia con Estados Unidos, para detener a “Canguro” en Zapopan, Jalisco.

Según la información revelada, “Canguro” está acusado de presuntamente tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, mediante operación logística para el CJNG.

Gabinete de Seguridad detiene a "Canguro" operador de los Beltrán Leyva. (@SSPCMexico)

Gracias al intercambio de información, el “Canguro” pudo ser detenido en Zapopan, en donde también se decomisó un arma de fuego, municiones y diversidad dosis de droga sintética.

La investigación también revela que este operador logístico se centraba en la coordinación de distribución y venta de drogas sintéticas en Seattle y Tacoma, ambas ubicadas en Washington, Estados Unidos.

Ángel “N” alias “Canguro” trabajaría para Fausto Isidro Meza Flores alias “El Chapo Isidro”, célula derivada de los Beltrán Leyva, originaria de Sinaloa.