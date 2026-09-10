La Agencia Nacional Británica Contra el Crimen confirmó la detención de 5 mexicanos en Reino Unido por presunta producción de mentanfetamina en un laboratorio ubicado en Warwickshire, Inglaterra.

Los 5 mexicanos fueron detenidos el pasado 13 de agosto en Warwickshire y fueron identificados como:

Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años de edad, originario de Michoacán

Víctora Ramírez, de 47 años de edad

Fausto Beltrán, de 33 años de edad

Lioncio Moso Borja, de 37 años de edad

José Núñez Angolo, de 44 años de edad

Los sospechosos se declararon no culpables del cargo y permencerá en prisión hasta que incie su juicio en febrero de 2027.

Detienen a 5 mexicanos en Reino Unido por presuntamente producir metanfetamina

Cuatro de los mexicanos detenidos son originarios de Culiacán y todos están acusados de conspiración para producir metanfetamina.

La Agencia Nacional Británica menciona que los 5 mexicanos formaban parte de un grupo criminal que fabricaba mentanfetamina en un laboratorio ubicado en el condado de Warwickshire.

Durante la primera comparecencia de los mexicanos detenidos en Reino Unido, el Tribunal de Magistrado de Coventry decidió dictarles prisión preventiva.

Presuntamente, los cinco detenidos operaban en un laboratorio ubicado en una zona remota y rural de Warwickshire, cerca de la aldea de Fornace End.

La metanfetamina es consideraba una droga de clase A en Reino Unido, es decir, una sustancia controlada y considerada como sumamemte peligrosa, así como dañina para la sociedad.

Detienen a 5 mexicanos por producir metanfetamina en Reino Unido (Agencia Nacional Crminal de Reino Unido )

Mexicanos detenidos en Reino Unido se declaran inocentes de fabricar metanfetamina

El jueves 10 de septiembre se realizó una segunda audiencia en el caso de los mexicanos señalados de conspiración para producir metanfetamina.

Los cinco sospechosos se declararon inocentes de operar un laboratorio de mentanfetamina y aseguraron que se dedicaba a labores de construcción y chefs.

La audiencia fue presidida por la jueza Rhona Campbell, quien determinó que el juicio en contra de los 5 mexicanos será el 15 de febrero de 2027, por lo que permanecerán en prisión.

Se alega que los cinco indiciados conspiraron con otras personas para fabricar mentanfetamina durante el periodo del 6 de febrero al 14 de agosto de 2026.