Luego de dos años de la alerta de salud por la pandemia de Covid-19 en México; sólo hay un paciente hospitalizado por este virus en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, así lo informó la directora general, Guadalupe Guerrero Avendaño.

De acuerdo con Guadalupe Guerrero Avendaño, durante la segunda ola epidémica el punto máximo de ocupación en 2021 de este hospital se alcanzó una capacidad instalada de 252 camas:

88 fueron para cuidados intensivos

164 para hospitalización general

Además, detalló que en diferentes momentos, la demanda hospitalaria fue superior al 100 por ciento.

El Hospital General de México ha brindado atención a más de 22 mil pacientes con síntomas de Covid-19

Asimismo, desde el 23 de marzo del 2020, el Hospital General de México ingresó al primer paciente con Covid-19. Desde entonces, se han brindado más de 22 mil atenciones a personas con síntomas de la enfermedad, de las cuales:

10 mil 483 han sido en el área de urgencias

5 mil 203 en hospitalización

Adicionalmente, en este hospital se instaló la primera clínica de seguimiento a pacientes pos-covid y un área específica de urgencias respiratorias para la atención de personas afectadas.

A pesar de que por ahora, sólo hay un paciente con Covid-19 en el Hospital General de México, se continuará brindando atención a personas con esta enfermedad en tanto la pandemia siga activa.

Covid-19 en México (Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Por otra parte, en el Hospital General de México, como resultado de la campaña de vacunación contra Covid-19, hasta ahora se han aplicado 28 mil 414 vacunas, que incluyen la primera, segunda y tercera dosis a personal de la Secretaría de Salud.

Por ahora sólo 28 hospitales tiene la ocupación hospitalaria de camas general por Covid-19 al 100% en todo México

La ocupación hospitalaria en México debido a la pandemia de Covid-19 está disminuyendo, de acuerdo con el sistema de información de la red IRAG de la Secretaría de Salud, ahora sólo 28 hospitales tiene la ocupación hospitalaria de camas general por Covid-19 al 100%.

Entre estos 28, sólo se reportan dos que son de la Ciudad de México (CDMX) que son los siguientes:

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Hospital General de la Zona 32 (HGZ) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Villa Coapa

reporte del Sistema IRAG de la SS de este lunes 9 de mayo

reporte del Sistema IRAG de la SS de este lunes 9 de mayo

Mientras que la cantidad de muertes registradas por la pandemia de Covid-19, según el último reporte de Covid-19 en la CDMX es de cero, por lo que las medidas sanitarias en algunos lugares se han relajado.

En contraste, este lunes 9 de mayo, AMLO dio a conocer que México adquirirá de Cuba vacunas anti covid para los niños de 2 años de edad en adelante, además espera que la vacunación para este sector se concluya en agosto de este 2022.