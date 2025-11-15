La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció el cariño ciudadano y reiteró que “nada detiene a nuestra patria” en medio de su discurso brindado en Palizada, Campeche.

Desde ese estado, la presidenta hizo entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, programa integral que beneficiará de manera directa a mujeres que recibirán 3 mil pesos bimestrales.

Como parte de este evento, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este año le ha ido bien a México, pero confío que el próximo año “le va a ir mejor a los mexicanos”.

Desde Campeche, Claudia Sheinbaum agradece el cariño ciudadano (Especial)

Claudia Sheinbaum agradece el cariño ciudadano durante la entrega de pensiones en Campeche

Desde Campeche, acompañada por la gobernadora Layda Sansores, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida por cientos de asistentes al grito de “¡Carretera! ¡Carretera! ¡Carretera!”.

Como parte de su evento, Claudia Sheinbaum se comprometió a que su gobierno reconstruirá la carretera Escarcega-Palizada, con trabajos de bacheo y de reconstrucción.

Claudia Sheinbaum recordó que, en el pasado, los gobiernos neoliberales se enriquecieron a costa de los mexicanos y dejaron sin recursos para la construcción de carreteras.

De igual forma, sostuvo que el programa de pensiones a mujeres tiene el fin de hacer justicia social a las mujeres que son amas de casa y cuidan de la casa e hijos.

Al concluir el evento, Claudia Sheinbaum aprovechó para tomarse fotos y abrazar a las mujeres que recibieron la Pensión Mujeres Bienestar, demostrando así el cariño ciudadano a la presidenta.