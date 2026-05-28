El secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich, reveló una inversión histórica de 21 mil millones de pesos por parte de siete farmacéuticas en el país, como parte del impulso al desarrollo industrial y la producción nacional de medicamentos.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo de 2026 encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que esta inversión fortalecerá la industria farmacéutica mexicana, generará miles de empleos y permitirá ampliar la producción de medicinas e insumos especializados en salud.

“Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21 mil millones de pesos, pero más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país, del acceso a la producción de medicinas en México y del fortalecimiento de la industria farmacéutica” David Kershenobich, secretario de Salud del Gobierno de México

Las inversiones contemplan nuevas plantas de producción, modernización de instalaciones y proyectos de investigación clínica en distintos estados del país, alineados al Plan México impulsado por el Gobierno federal.

Claudia Sheinbaum agradece inversión de farmacéuticas en México

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la confianza de las empresas farmacéuticas para invertir en México y destacó que estos proyectos permitirán fortalecer la producción nacional y diversificar las exportaciones.

La mandataria subrayó que el objetivo del Plan México es producir en territorio nacional una mayor cantidad de medicamentos, insumos médicos y tecnología especializada para reducir la dependencia del extranjero.

"21 mil millones de pesos en siete proyectos en México, vinculados también con investigación clínica. El objetivo del Plan México es producir más en México lo que consumimos en México y que también nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, agradeció a las empresas por apostar por el país y contribuir al fortalecimiento de la industria farmacéutica mexicana.

Estas son las siete farmacéuticas que invertirán en México

Durante la mañanera del pueblo, directivos de las siete farmacéuticas presentaron sus proyectos de inversión y expansión en México: