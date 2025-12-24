Daniel Arizmendi, “el Mochaorejas”, quedó absuelto de uno de los un procesos que se realizan en su contra por un caso de secuestro, debido a que una jueza ordenó su liberación en Durango.

Sin embargo, el famoso secuestrador no pasará Navidad y Año Nuevo fuera de prisión, debido a que aún enfrenta múltiples condenas que suman más de 250 años de cárcel.

Jueza ordena liberación de Daniel Arizmendi, “el Mochaorejas”

Daniel Arizmendi, “el Mochaorejas”, fue absuelto en un proceso por secuestro, debido a que una jueza federal ordenó su liberación, aunque permanecerá en prisión por múltiples condenas acumuladas.

La resolución judicial se dio en el Estado de México, luego de que se revisaron pruebas presentadas por la entonces PGR, que fueron consideradas insuficientes para sostener la acusación de secuestro.

Daniel Arizmendi, 'El mochaorejas' (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Sin embargo, el secuestrador continuará recluido en el Centro Federal de Reinserción Social 14, CPS-Durango, pues enfrenta otras condenas que suman más de 250 años de cárcel por un par de delitos:

Secuestro

Delincuencia organizada

Además la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la posibilidad de apelar la absolución, mientras otros procesos contra Daniel Arizmendi siguen vigentes en distintas instancias judiciales.

Daniel Arizmendi, “el Mochaorejas” se quedará en prisión

Daniel Arizmendi López, conocido como ‘El Mochaorejas’, se convirtió en uno de los secuestradores más temidos de México durante la década de los noventa, pues su apodo surgió porque mutilaba a sus víctimas para exigir el pago de rescates.

El Mochaorejas fue detenido el 17 de agosto de 1998, durante un operativo realizado por fuerzas federales tras una serie de investigaciones que lo vincularon con múltiples secuestros cometidos en el Estado de México y la CDMX.

Daniel Arizmendi, 'El mochaorejas' (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Tras su captura, enfrentó diversos procesos judiciales que derivaron en condenas acumuladas que superan los 250 años de prisión por delitos de secuestro y delincuencia organizada, lo que asegura su permanencia en reclusión.

Por lo anterior, aunque recientemente fue absuelto en un caso específico, las sentencias vigentes hacen imposible su liberación, es decir que Daniel Arizmendi permanecerá bajo custodia federal de manera indefinida en el penal de Durango.