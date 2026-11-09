Daniel “N”, conocido como “El Mochaorejas” y señalado como líder de la organización criminal Los Arizmendi, fue sentenciado a 50 años de prisión en un proceso judicial federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la condena deriva de delitos relacionados con secuestro, delincuencia organizada, operaciones ilícitas y posesión de armas en el país.

La resolución también impuso penas a otros 2 integrantes del grupo, aunque sus sentencias fueron declaradas compurgadas; ambos permanecerán recluidos por otros procesos y causas judiciales abiertas.

¿Por qué sentenciaron a 50 años de prisión a “El Mochaorejas”?

La pena contra Daniel “N” corresponde a delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo militar.

Además de la condena, la autoridad judicial le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos, de acuerdo con el comunicado de la FGR.

En el mismo fallo, Daniel “V” recibió 22 años de prisión y una multa superior a 4 millones de pesos por delincuencia organizada y operaciones ilícitas.

Dulce “N” fue sentenciada a 16 años de cárcel y al pago de más de 280 mil pesos por los mismos delitos señalados contra Daniel “V”.

Daniel Arizmendi alías El Mochaorejas. (Especial)

La FGR indicó que las sentencias de Daniel “V” y Dulce “N” fueron declaradas compurgadas; sin embargo, seguirán presos por otros procesos judiciales pendientes.

Las investigaciones establecieron que el grupo operaba desde 1998, principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, donde cometía secuestros y otros delitos.

El proceso tuvo una primera sentencia en 2003, pero los amparos promovidos por los acusados llevaron a reponer el procedimiento; la nueva resolución llegó tras pruebas ministeriales.