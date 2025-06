El mes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que daría un aumento salarial a los maestros SEP (Secretaría de Educación Pública), sin que se tuvieran algunos datos precisos pero ya se tienen las fechas para que puedan disfrutar de la actualización de sus ingresos.

Cabe recordar que el 15 de mayo en el marco del Día de la Maestra y el Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum solo dijo que se haría un incremento del 9 por ciento retroactivo a enero y en septiembre se llegará a 10 por ciento.

Pero ¿cuándo se va a tener el mencionado incremento del 9 por ciento que se anuncio para antes de septiembre? Te contamos que ya hay fecha:

1 de julio , se verá reflejado el incremento de 9 por ciento (retroactivo a enero)

1 de septiembre, se aumentará un punto para llegar a 10 por ciento

“A partir del 1 de junio, va a ser retroactivo al 1 de enero. Ya lo van a recibir el 1 de julio”, dijo Claudia Sheinbaum a inicio de esta semana en su conferencia mañanera del lunes 23 de enero.

De la misma manera, en días pasados, se oficializó la reducción de la edad de jubilación, ambas peticiones de maestros SEP, sobre todo de los que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no obstante, buscaban mayores beneficios a lo aprobado.

También se ha anunciado un nuevo esquema para el cambio de lugar de trabajo para los maestros SEP.

Claudia Sheinbaum ha destacado que son tres los beneficios que se han dado a maestros SEP en estas últimas semanas:

Aumento salarial

Diminución de edad de jubilación

Esquema de cambio de escuela

A partir del 1º de julio, las y los maestros recibirán un aumento salarial del 9%, retroactivo a enero.



La Presidenta @Claudiashein cumple su palabra con el magisterio.



Además, desde 2028 se congela y reducirá gradualmente la edad de jubilación.



¡Justicia para quienes educan… pic.twitter.com/D4RRbUbKmU — Guillermo Santiago (@GuillermoSRguez) June 24, 2025

Algunos de esos maestros son afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los cuales marcharon en semanas anteriores para pedir la abrogación de la Ley del ISSTE de 2007 y la reforma educativa del 2019.

Cabe recordar que en días pasados se anunció el beneficio para maestros SEP de que que ya no iba aumentar la edad de jubilación sino que por el contrario esta disminuye de manera paulatina con una tabla similar.

El objetivo es llegar a que las maestras SEP se jubilen a los 53 años y los maestros SEP a los 55 años , lo cual se logrará paulatinamente al año 2034.

No obstante, eso no es lo que los maestros estaban buscando sino revertir la reforma al ISSSTE de 2007 en la que tenían como beneficio no una edad mínima de jubilación sino años de servicio que para maestras SEP era de 28 años y para maestros SEP de 30 años.

¿Cuándo se hace efectivo el aumento al sueldo de maestros SEP? Tendrán nuevo esquema de cambios de escuela

Claudia Sheinbaum también dijo que van a haber cambios en la asignación de cambios de escuelas y que se hará un proceso más transparente en el cual se van a priorizarlos años de trabajo.

Cabe recordar que normalmente los maestros SEP tienen el objetivo de llegar a zonas más cercanas a su lugar de origen pues inicialmente son asignados a zonas alejadas de sus estados donde tienen que rentar o vivir en la propia escuela, algunas de ellas ubicadas en zonas remotas rurales.